OL : Sidney Govou s’en prend à Duje Caleta-Car après son message d’adieu

L’Olympique Lyonnais ayant officialisé vendredi le prêt avec option d’achat de Duje Ćaleta-Car à la Real Sociedad, le défenseur central de 28 ans a publié un message d’adieu aux supporters de l’OL sur ses réseaux sociaux. Des remerciements a priori anodins, comme beaucoup de joueurs ont pris l’habitude de faire, mais qui sont mal passés aux yeux de Sidney Govou. Le consultant Canal+ et ancien international tricolore (49 sélections, 10 buts) a vivement critiqué le Croate pour son message.

«Il faut arrêter avec ces messages écrits par un community manager qui fait juste de la com. Il a essayé de faire le taf point. Pas besoin de tt ce cirque. Merci au revoir et à bientôt ! Tu ne reviendras plus à lyon pour te balader. Tes enfants ne porteront pas le maillot à l’école», a-t-il lâché sur X, en réponse à une publication où l’on pouvait lire le message de Ćaleta-Car.