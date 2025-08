Le LOSC fonce sur une priorité de l’OL

L’Olympique Lyonnais poursuit son été de tous les dangers. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ont été proches de rejoindre la Ligue 2, avancent pas après pas. Le premier objectif était de se séparer des gros salaires comme l’a rappelé Matthieu Louis-Jean. Alexandre Lacazette s’en est allé, tout comme Duje Caleta-Car ou les éléments à forte valeur marchande comme Rayan Cherki et Lucas Perri. Concernant le Brésilien, il a été vendu pour 16 M€ à Leeds. Un prix bien en deçà de ce qu’attendaient les Rhodaniens, qui attendaient initialement 30 M€.

Il est parti pour pratiquement la moitié de cette somme en Angleterre. Mais d’après la direction lyonnaise, cette proposition était difficile à refuser. Dans le même temps, MLJ a dressé un portrait-robot du successeur de l’international auriverde. «Non, mais dans le profil, Lucas (Perri) avait les critères que l’on aime, moderne, de la taille, de la présence, une envergure qui impressionne, on va rechercher un profil un peu similaire. Après, sur ce stage, on est très content de Rémy (Descamps) et Lassine (Diarra).»

Le LOSC veut doubler l’OL

Malgré tout, les Gones scrutent le marché, d’autant que la porte n’est pas forcément fermée pour Rémy Descamps. Il y a quelques jours, le nom de Lorenzo Torriani, jeune portier de l’AC Milan a été cité. Un élément que connaît Paulo Fonseca, qui a croisé sa route la saison dernière en Lombardie. Mais L’Equipe a révélé récemment que cette piste n’irait certainement pas plus loin. En revanche, celle menant à Dominik Greif prend du poids. Âgé de 28 ans, il évolue à Majorque. Hier, Marca a révélé que l’OL a revu son offre à la hausse pour lui, après une première proposition repoussée.

Mais les Rhodaniens ne sont pas au bout de leurs peines. Comme révélé par la presse espagnole, le LOSC est entré en scène pour lui. En effet, les Nordistes cherchent activement un spécialiste du poste pour succéder à Lucas Chevalier, qui est en route pour le PSG. Le profil de Greif plaît en interne et des contacts ont été initiés. Il reste à savoir si l’avance prise par l’OL suffira sur ce dossier. En attendant, le gardien s’entraîne avec son club. Mais son avenir va être décidé cette semaine assure Radio Marca. Affaire à suivre…