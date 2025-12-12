Lens se met à rêver de la Ligue des Champions

Le soir du 22 novembre dernier, le RC Lens s’imposait 1 but à 0 face à Strasbourg et consolidait sa place sur le podium de Ligue 1 avec, à l’époque, cinq points d’avance sur son premier poursuivant lillois. Pourtant, Pierre Sage ne cédait pas à l’euphorie et rappelait que le maintien restait l’objectif principal des Sang et Or. «Il faut encore deux victoires, donc on est sur le bon chemin. On était face à un adversaire direct, notre objectif était de protéger notre place sur le podium. Malgré tout, notre objectif initial est d’atteindre les 35 points le plus rapidement et ensuite on pourra penser à l’Europe.»

Depuis, les Artésiens ont aligné deux victoires successives face à Angers (2-1) et Nantes (2-1) et pointent désormais à la première place du classement de L1, avec une longueur d’avance sur le champion de France en titre parisien. Dimanche soir, les hommes de Pierre Sage auront même l’occasion de boucler l’année 2025 à la place de leader en cas de victoire face au malade niçois. Une performance XXL de la part d’un Sage arrivé l’été dernier et obligé de composer avec le départ de plusieurs cadres et des finances limitées. Aujourd’hui, le RCL peut-il revoir ses ambitions à la hausse ?

Les Sang et Or sont en avance

Interrogé en conférence de presse, le coach des Sang et Or a confirmé que les temps de passage de son équipe étaient largement en avance de ceux qui étaient prévus. « Pour moi, le classement d’aujourd’hui n’est pas du tout révélateur de ce que peut être encore l’équipe. À partir du moment où on a encore des marches à franchir, de la marge à combler et beaucoup de plaisir à prendre, je vais surtout rester très focus sur ce qu’on a à faire et faire en sorte qu’on atteigne d’autres objectifs, que l’on peut maintenant se fixer. Maintenant, c’est clair qu’on est en avance par rapport à ce qu’on avait prévu. On est très contents de le vivre de cette manière. (…) Mais on a appris à nos dépens, dans notre parcours, que le moindre relâchement était rapidement payé, et payé lourdement », a-t-il confié, avant de confirmer enfin que Lens jouait désormais une place en coupe d’Europe.

« On s’était dit il y a quelques matchs en arrière que si on arrivait à atteindre trois victoires entre la dernière trêve internationale et la trêve hivernale, on serait très heureux. Aujourd’hui, on est sur ce schéma-là, sachant qu’il reste encore deux matchs. Donc on peut effectivement pousser encore l’ambition un petit peu plus loin. Mais c’est sûr que nos objectifs aujourd’hui sont différents. On vise bien évidemment une qualification européenne en fin de saison. Au vu de l’avance qu’on a prise, il va falloir être capables de la gérer. Et si on la gère bien, on peut avoir une ambition encore un peu plus importante dans la nature de la qualification. » Après avoir disputé la Ligue des Champions durant la saison 2023/2024, Lens ne s’interdit plus le droit de rêver à un retour en C1.