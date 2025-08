Affaire Lass Diarra : la FIFA fait face à un nouveau problème historique

La Players’ Justice Foundation (JfP) a déposé une action collective au nom des joueurs contre la FIFA dans le prolongement de l’affaire Lassana Diarra, dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué en faveur de la FIFA il y a quelques mois, estimant que l’instance dirigeante mondiale avait gravement enfreint le droit de la concurrence de l’UE et le droit à la libre circulation des travailleurs en l’empêchant de résilier unilatéralement son contrat avec le Lokomotiv Moscou et de signer pour le club belge de Charleroi. Selon la Cour européenne de justice , les règlements de la FIFA rendent extrêmement difficile pour un joueur de résilier son contrat de travail sans motif valable et violent deux principes fondamentaux du droit européen : la libre circulation des travailleurs et la concurrence loyale.

En déclarant sans équivoque que les règles de la FIFA étaient illégales et causaient des pertes financières à tous les joueurs, la CJUE , dans son arrêt, a donné le feu vert à une action collective à l’échelle européenne, qui sera intentée contre la FIFA et plusieurs associations nationales de football devant le tribunal de district de Midden-Nederland. La JfP a pour objectif de représenter tous les footballeurs professionnels qui jouent ou ont joué dans des clubs des États membres de l’Union européenne et du Royaume-Uni et qui ont été affectés par les règles illégales de la FIFA de 2002 à aujourd’hui. Selon les premières estimations, le nombre de joueurs concernés pourrait s’élever à environ 100 000.