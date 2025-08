Donnarumma vers un improbable départ en Serie C !

Serie C

C’est un nom qui fait lever les sourcils : Donnarumma. Mais c’est bel et bien le grand le frère de Gianluigi, Antonio Donnarumma qui est dans le viseur de la Salernitana, pensionnaire de Serie C. En fin de contrat au Torino, où il a passé la saison dans l’ombre de Vanja Milinkovic-Savic, le gardien de 35 ans pourrait relancer sa carrière dans un club à la recherche de stabilité et d’expérience dans les cages selon le journaliste italien Di Marzio.

Passé notamment par l’AC Milan et l’Asteras Tripolis, Antonio n’a jamais eu la même trajectoire que son frère : superstar du PSG. Mais son profil expérimenté et son nom connu du grand public séduisent la Salernitana, qui prépare un mercato malin. Affaire à suivre.