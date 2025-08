OM : Adrien Rabiot a convaincu une recrue

Hier, nous vous avons dévoilé sur notre site qu’un accord avait été enfin trouvé entre l’OM et la Juventus pour le prêt avec option d’achat de Timothy Weah. Un élément qui ne voulait signer qu’à Marseille cet été. Ce lundi, Tuttosport révèle qu’un joueur aurait joué un rôle clé en coulisses. Il s’agit d’Adrien Rabiot.

Le média italien explique que le milieu français, qui a évolué à Turin entre 2019 et 2024, aurait échangé avec son ancien coéquipier en coulisses pour lui vanter les mérites de l’OM. Mais Tuttosport explique que le plus gros du travail a été fait par les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi, avec lequel le joueur veut collaborer.