Hansi Flick a fracassé les joueurs du FC Barcelone !

Après la victoire 3-0 du FC Barcelone à Majorque, l’entraîneur allemand l’avait mauvaise et il l’a fait savoir…

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Raphinha et Lamine Yamal @Maxppp

Le FC Barcelone a lancé sa saison de Liga sans trop transpirer, samedi soir. Face à Majorque, dans un duel qui s’annonçait plutôt compliqué, les Blaugranas ont vite fait la différence et, dans un match tout de même marqué par la polémique, se sont retrouvés à 11 contre 9 dès la 35e minute de jeu, alors qu’ils menaient déjà 2-0. Autant dire que derrière, dans ce contexte, les Barcelonais ont plutôt bien géré et n’ont pas été trop gênés par leurs adversaires.

Une bonne entame de championnat donc pour la bande de Pedri qui souhaite défendre son titre, alors que les individualités de l’équipe sont déjà au niveau, à l’image d’un Lamine Yamal déjà brillant. Tous les Catalans étaient donc plutôt satisfaits hier soir, sauf un : Hansi Flick. Effectivement, l’entraîneur allemand était étonnamment bougon lorsqu’il s’est présenté devant les journalistes après le match.

Hansi Flick n’a pas aimé le match

Le tacticien germanique a ainsi expliqué ne pas avoir apprécié le match. « Je ne peux pas affirmer être satisfait. Avec deux joueurs en plus, on aurait dû mieux contrôler la rencontre et créé plus d’occasions », a-t-il d’abord expliqué, avant d’enchaîner : « je n’ai pas aimé le match. Avec un avantage de 2-0 et deux rouges pour eux, l’équipe a joué à 50%, et je n’ai pas aimé ça. On peut faire mieux. On devait contrôler le ballon et le jeu. Jouer à 50 ou 60% contre neuf joueurs, ce n’est pas possible. On doit jouer plus rapidement, faire mieux dans certaines situations ».

Autant dire que dans le vestiaire, les joueurs du FC Barcelone ont sûrement aussi reçu une belle gueulante. Quoi qu’il en soit, avec ce succès, les champions d’Espagne en titre mettent déjà la pression sur l’Atlético, qui se déplace chez l’Espanyol ce soir à 21h30, et surtout sur le Real Madrid, qui accueillera Osasuna mardi soir. Déjà premier au classement de la Liga, le Barça ne voudra plus quitter sa place.

