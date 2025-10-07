La grosse décision de Harry Kane sur son avenir, la presse espagnole met la pression à Hansi Flick

Harry Kane connaît son prochain club

En Angleterre, il y a un numéro 9 qui met tout le monde d’accord. C’est Harry Kane qui est sur un nuage en ce début de saison. Si le Bayern Munich est un rouleau compresseur, c’est grâce à son artilleur anglais qui carbure avec des chiffres affolants. 19 buts en 12 apparitions en club et en sélection. Le début de saison de Kane est tout simplement exceptionnel. L’Anglais vit une seconde jeunesse, lui qui goûte aujourd’hui à la joie des trophées. Maintenant qu’il connait la saveur, l’attaquant ne veut plus la quitter. « Ici pour rester », placarde le Daily Mirror. Le joueur de 32 ans a révélé que, même si son projet initial lors de son arrivée en Bundesliga, il y a deux ans était de chercher à revenir en Angleterre, ce n’est plus une certitude aujourd’hui. Le Bayern Munich va chercher à prolonger le contrat de son buteur qui expire en 2027 et l’intéressé n’est clairement pas contre. Comme le relaye le Daily Mail, Kane a tempéré l’idée d’un retour en Premier League en laissant entendre qu’il était ouvert à une prolongation au Bayern Munich. La star bénéficie d’une clause qui lui permet de partir pour 65 M€, et les Spurs ont la priorité. Le club anglais compte sur son désir de revenir au pays pour battre le record de buts d’Alan Shearer. Mais les plans de Kane semblent avoir changé, comme le relaye également The Sun.

Hansi Flick sous le feu des critiques

En Espagne, le Barça traverse la première crise de la saison après deux défaites consécutives contre le PSG et Séville. Malgré cette mauvaise passe, le président Joan Laporta a une «confiance absolue» en Hansi Flick comme le placarde le journal Sport. Joan Laporta et l’entraîneur allemand se sont entretenus à bord de l’avion de retour de Séville pour analyser la défaite et trouver des solutions. L’Allemand est conscient des graves erreurs individuelles et collectives commises, à la suite des deux défaites consécutives, mais il est également convaincu qu’elles serviront de tremplin à l’équipe. L’entraîneur a identifié les problèmes et s’efforcera d’adapter le pressing et la défense afin de former une équipe bien plus performante. Pour Mundo Deportivo, cela fait partie des axes de progression de l’équipe barcelonaise. Le journal espagnol a noté 5 points à changer rapidement. En premier, la défense haute qui ne surprend plus et les adversaires qui ont appris à la percer. Les changements parfois tardifs sont à noter également. La dépendance envers Pedri est aussi un point à gommer selon le journal. Si son impact sur le jeu est limité, l’équipe perd ses repères. Enfin, il y a un manque d’intensité et d’énergie, et peut-être aussi de physique. L’entraîneur allemand en est conscient sur ce dernier point et ne veut pas se cacher derrière les blessures, mais il est clair qu’il dispose de très peu de marge de manœuvre à certains postes pour terminer les matchs.

La presse française salue le retour de Florian Thauvin

Le forfait de Barcola profite à Florian Thauvin qui fait son retour en Bleu six ans après comme le précise L’Equipe dans son édition. Le journal La Provence se réjouit pour l’ancien Marseillais. Lors de sa dernière sélection qui remonte au 11 juin 2019, soit 2309 jours, l’ailier évoluait chez les Tigres où il était en difficulté. Depuis, il a remonté la pente à l’Udinese où il a retrouvé son niveau et il fait aujourd’hui le bonheur du RC Lens depuis son retour en France. Comme le relaye L’Equipe, s’il joue durant ce rassemblement, il établira un come-back record en termes de nombres de matchs manqués avec les Bleus, pas en années. D’après chroniquesbleues.fr, avec 77 matchs, Thauvin devancera Vikash Dhorasso avec 73 matches et Benzema 71 matches. A 32 ans, Florian Thauvin vit une seconde jeunesse et voit son choix de revenir en France être récompensé.