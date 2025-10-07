Le Bayern Munich veut blinder Dayot Upamecano

C’est tout sauf une surprise, le Bayern Munich souhaite conserver Dayot Upamecano sur le long terme. Alors que le défenseur français est sous contrat jusqu’en juin 2026, le club bavarois a entamé des discussions pour une prolongation. Dans un entretien accordé à AZ, le président Herbert Hainer a confirmé cette volonté. « Les négociations se poursuivent pour prolonger son bail. Bien sûr que nous aimerions qu’il reste longtemps avec nous. »

Suivi de près par le Real Madrid, l’ancien joueur de Leipzig reste une pièce importante de l’effectif munichois. Il y a quelques jours, la presse espagnole affirmait qu’Upamecano s’était carrément proposé aux Merengues, mais des sources proches du joueur expliquaient finalement que sa priorité restait une prolongation au Bayern.