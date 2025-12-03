Coupe d’Allemagne : le Bayern élimine l’Union Berlin

Au tour du Bayern Munich de disputer son 8e de coupe d’Allemagne avec un déplacement sur la pelouse de l’Union Berlin. Tout n’a pas été simple pour les Bavarois, malgré trois buts inscrits dès la première période, dont deux contre son camp signés Ansah (12e) et Leite (45e+4). Entre temps, Kane est passé par là (24e).

Global 40 Possession 60 65 Passes réussies 73

L’Union était revenu à un but après un premier penalty de Querfeld (40e), puis un second au retour des vestiaires (55e). La formation pas si remaniée que cela de Vincent Kompany a résisté au retour de l’actuel 11e de Bundesliga et valide difficilement sa qualification pour les quarts de finale avec ce succès 3-2.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Hambourg 0 - 0 Holstein Kiel (prolongations en cours)

Union Berlin 2 - 3 Bayern Munich : Querfeld (sp 40e, sp 55e) ; Ansah (csc 12e), Kane (24e), Leite (csc 45e+4)