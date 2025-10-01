Le Real Madrid essuie déjà 3 énormes échecs

Hier soir, le Real Madrid s’est repris après la claque infligée par l’Atlético lors du derby de Madrid. Opposés au Kairat Almaty, les Merengues se sont imposés 5 à 0 grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Mais la rencontre n’a pas été aussi facile que cela au Kazakhstan. En effet, les locaux ont parfois malmené les Madrilènes, comme souvent peu rassurants derrière. David Alaba et Dean Huijsen avaient été choisis par Xabi Alonso pour mener la défense avec Raul Asencio et Fran Garcia en tant que latéraux.

Arsenal a blindé Saliba

Mais le coach de la Casa Blanca doit avoir hâte que les prochains mercatos arrivent. Cet été, il espérait pouvoir compter sur un défenseur central supplémentaire en plus de Dean Huijsen. Mais Florentino Pérez a serré les cordons de la bourse. Comme Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a dû faire avec ce qu’il a sous la main, sans broncher. Mais dans les prochains mois, il sait que son club va lui offrir la recrue qu’il attend. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne retiendront pas Antonio Rüdiger et David Alaba, tous les deux en fin de contrat en fin de saison.

De plus, Raul Asencio peine à donner pleinement satisfaction aux Madrilènes, qui comptent surtout sur Huijsen et Militão. Mais les dirigeants veulent un spécialiste du poste supplémentaire. Depuis plusieurs mois, trois noms sortent du chapeau. Il y a celui de William Saliba. Comme révélé par nos soins, le profil du Français a tapé dans l’œil des dirigeants espagnols. Mais ces derniers ont appris une mauvaise nouvelle le concernant. Hier, l’international tricolore a paraphé un contrat jusqu’en 2030 avec les Gunners. Un coup dur pour le Real Madrid, qui devra passer à la caisse si jamais il veut s’offrir l’ancien de l’ASSE.

Les dossiers Upamecano et Konaté se compliquent

Parmi les autres joueurs liés à la Casa Blanca, on retrouve Dayot Upamecano. Le Français est en fin de contrat en fin de saison. Jeune et expérimenté, il possède tout ce qu’aime le club ibérique, qui pourrait le récupérer libre. Mais le Bayern Munich souhaite qu’il prolonge. Pour le moment, il y a toujours un point de désaccord entre les Bavarois et le clan Upamecano. Mais des sources proches assurent que la priorité du joueur est de continuer à Munich. Le club allemand, lui, espère toujours le conserver.

Enfin, il reste la piste menant à Ibrahima Konaté. Le Français est annoncé depuis des mois comme une cible prioritaire. Libre en fin de saison, il a un gros faible pour le Real Madrid. Tous les voyants étaient donc au vert pour Florentino Pérez et ses équipes. C’était sans compter sur Liverpool qui a formulé une nouvelle proposition de prolongation de contrat il y a une quinzaine de jours selon L’Equipe. Une mauvaise nouvelle pour les Merengues. D’autant que les Reds, qui doivent encore se mettre d’accord sur plusieurs points avec le joueur, sont très confiants. Le Real Madrid, lui, voit trois cibles s’éloigner…