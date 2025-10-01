Série A
John Textor insulté de clown et d’escroc par les supporters de Botafogo
Après un échec cuisant du côté de l’Olympique Lyonnais, c’est au Brésil et du côté de Botafogo que John Textor est dans la tourmente. En effet, des supporters du Botafogo ont organisé une manifestation, ce mardi soir, autour du stade Nilton Santos. Leur cible : John Textor, propriétaire de la SAF du club et sa gestion du Botafogo cette saison. Les fans ont exprimé leur mécontentement à travers des banderoles en portugais et en anglais.
O trabalho do técnico Davide foi elogiado, apesar das dificuldades de adaptação, e o clube afirmou estar ajudando nesse processo. Sobre informações que circulam nas redes sociais, dirigentes ressaltaram que muitas não têm fundamento e nem chegam ao conhecimento interno.
Parmi les messages affichés, l’une des banderoles qualifiait Textor de « clown et escroc » (« Clown and swindler »). Le mouvement traduit la frustration d’une partie des supporters face au planning et aux décisions du propriétaire américain pour le club.
