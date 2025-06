John Textor quitte l’Olympique Lyonnais !

C’était une nouvelle attendue par tout le monde du côté de Lyon. Après la décision de la DNCG de rétrograder le club en Ligue 2 et en attendant l’appel, la grogne montait logiquement de plus en plus autour de John Textor, déjà très critiqué avant le coup de grâce infligé par le gendarme financier du football français. L’énorme majorité des fans de l’OL n’avait donc qu’une envie : voir l’Américain loin du Groupama Stadium.

La suite après cette publicité

Et c’est chose faite puisque le club vient d’annoncer des changements au niveau de sa direction. « L’Olympique Lyonnais (OL) a confirmé aujourd’hui des changements au sein de son équipe de direction, en nommant Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale d’Eagle Football Group et Michael Gerlinger au poste de Directeur général du club », explique ainsi l’OL.

La suite après cette publicité

Textor s’est exprimé

« John Textor a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l’Olympique Lyonnais, y compris du Conseil d’administration », ajoute le communiqué publié par le club rhodanien ce lundi matin. Le businessman américain n’aura donc plus aucun pouvoir décisionnaire au sein du club qu’il avait acheté en 2022 et qu’il quitte avec un nombre incalculable de dettes envers certains investisseurs, dont Michele Kang justement.

« Je suis extrêmement fier de nos succès sportifs à l’OL, qui a réussi à reconstruire son équipe et à revenir dans les compétitions européennes ces deux dernières années, après une longue absence. Je suis reconnaissant envers tous les membres de l’OL pour leur dévouement pendant cette période exceptionnellement difficile. Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortiront plus forts sous sa direction », a indiqué l’Américain. Désormais, plus qu’à attendre ce fameux appel de la décision de la DNCG…