Barça : le conseil de Dani Olmo à Nico Williams

Malgré le bras de fer entre le FC Barcelone et le clan de Nico Williams, ce dernier est plus proche que jamais de rejoindre les Culés. Présent à Terrassa (Catalogne) pour la présentation de son campus, l’attaquant espagnol et joueur du FC Barcelone Dani Olmo n’a pas échappé aux questions sur son éventuel futur coéquipier.

«À Nico, je dirais de faire preuve de patience, car au final, tout s’arrange. Il est vrai que ce qui m’est arrivé l’été dernier peut semer un peu le doute, mais moi, je suis toujours resté calme et j’avais la confiance du club», a déclaré le numéro 20 du Barça face aux médias. Pour rappel, la Liga et la RFEF avaient refusé l’inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de la saison, avant d’être finalement inscrits le 8 janvier 2024, et ce malgré l’indignation de plusieurs clubs espagnols. Concernant le profil du plus jeune frère de la fratrie Williams, Olmo en est un grand fan : «c’est un joueur top, qui appartient à un autre club, et cela doit être respecté. On sait déjà comment il s’adapterait. Nous voulons les meilleurs, j’aime jouer avec les meilleurs. Nico l’a prouvé à l’Athletic et en sélection».