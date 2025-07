FC Barcelone : ça sent de plus en plus mauvais pour Nico Williams !

Il y a quelques jours encore, le FC Barcelone était très confiant quant à sa capacité à enrôler Nico Williams cet été. Joan Laporta se voulait serein dans ses apparitions publiques, alors que la presse catalane, qui relaie souvent les discours officieux du club, martelait que Nico Williams allait bien retrouver ses amis de sélections comme Lamine Yamal ou Gavi du côté de Barcelone. Autant dire que tout le monde était convaincu que le Barça allait gagner cette guerre face à l’Athletic, agacé par les sorties médiatiques de dirigeants barcelonais et les informations publiées dans la presse.

La suite après cette publicité

Surtout quand on sait que dans ce dossier, le FC Barcelone n’a que deux choses à faire : convaincre le joueur, ce qui est déjà dans la poche, et lever la clause libératoire du joueur, qui environne les 60 millions d’euros. Un exercice financier difficile pour les Barcelonais, mais pas impossible. Malheureusement pour eux, ces dernières heures, les Blaugranas ont reçu plusieurs mauvaises nouvelles qui mettent clairement en danger l’arrivée de Williams.

La suite après cette publicité

Le Bayern arrive fort

D’abord, les déclarations de Javier Tebas mardi soir. « Le Barça ne peut pas inscrire Nico Williams aujourd’hui », avait lancé le président de la Liga, indiquant donc que le Barça devrait vendre des joueurs ou des actifs ou signer de nouveaux contrats de sponsoring pour que Williams puisse jouer. Un petit seau d’eau froide sur la tête du Barça, qui pensait être dans le vert par rapport au fair-play financier de la Liga. Pire, la presse espagnole a expliqué que Williams attend des garanties. Il veut être certain de pouvoir être inscrit dans le cas où il signe au Barça, et ne veut pas se retrouver dans la situation de Dani Olmo l’été dernier, ce dernier ayant pu être enregistré in extremis grâce à des blessures. Le joueur commence aussi à s’impatentier et veut régler son avenir au plus vite.

Deux facteurs à prendre en compte, et la presse allemande vient d’en ajouter un troisième. Sky Sport indique ainsi que le Bayern est revenu dans la course et est repassé à l’attaque. Les Bavarois lorgnent l’ailier espagnol depuis un moment déjà, mais ce dernier donnait sa priorité au Barça. Seulement, à l’époque, on n’avait pas encore toutes les données citées ci-dessus. Surtout, les Bavarois sont prêts à offrir un joli salaire de 12 millions d’euros annuels net à Williams, bien plus que ce qui avait été convenu avec le FC Barcelone. Autant dire qu’en Catalogne, on commence à trembler et que le principal concerné doit aussi cogiter de son côté…