Neymar a acheté la Batmobile

Les followers de Neymar sur Instagram ont probablement vu passer la story il y a quelques jours. Pour les autres, sachez que Neymar s’est offert un petit plaisir, en s’achetant une réplique de la Batmobile, la célèbre voiture de Batman. Pour cela, il a demandé au designer brésilien Adhemar Cabral de s’en occuper, ce qui a nécessité trois ans de fabrication, une équipe de cinquante personnes et un investissement d’environ 1,3 million d’euros.

La voiture a été exposée dans un musée (le Dream Car Museum de São Roque, São Paulo) pendant des mois avant d’arriver chez son propriétaire légitime, Neymar, ravi en grand fan de Batman. Equipé d’un moteur V8 et d’une puissance estimée entre 450 et 500 chevaux, la voiture ne peut pas circuler sur la voie publique, faute d’immatriculation et de certification. Si Neymar veut s’amuser avec son nouveau jouet, ce ne sera que sur des terrains privés.