Sporting CP : Viktor Gyökeres est en train de péter un plomb

La mèche est allumée, et on se demande quand la bombe va exploser. Après une saison tout simplement fabuleuse avec le Sporting (54 buts et 13 passes décisives en 52 matchs), Viktor Gyökeres est désormais habité par l’envie de relever un nouveau challenge. Une aubaine pour son club qui pourrait tout bonnement enregistrer une vente record dans son histoire (le record est détenu par Bruno Fernandes, vendu 65 M€ à Manchester United il y a cinq ans).

Mais visiblement, les dirigeants portugais sont gourmands. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer sans relâche est engagé entre le Sporting et Gyökeres, lequel espérait voir sa direction lui faciliter sa sortie à Arsenal en guise de reconnaissance. Si les Gunners font des pieds et des mains pour boucler ce transfert, ils continuent de se heurter à des obstacles importants comme les modalités de paiement fixées par le Sporting et la position du club portugais, inflexible.

Gyökeres a fait vider sa maison

Concrètement, le Sporting exige que la part variable des 10 millions d’euros de bonus (en plus de l’indemnité de 63,5 M€) soit facilement atteignable, ce qu’Arsenal conteste. Récemment, Record affirmait que «le risque d’échec total des négociations était sérieux» entre les deux clubs. Autant d’éléments qui ont poussé Gyökeres à sécher la reprise de l’entraînement la semaine dernière, surtout que le Suédois n’a désormais plus du tout l’intention de revenir (il va être sanctionné par son club).

D’après CNN Portugal, l’attaquant de 27 ans est écoeuré par le Sporting, et il a même fait vider hier sa maison par des proches afin de forcer son départ en Angleterre. Pendant ce temps-là, le joueur suit attentivement les avancées du dossier depuis Stockholm, lui qui a décidé de tirer un trait sur le Portugal. Les Gunners avaient l’intention de boucler son arrivée, au plus tard, ce vendredi, afin de l’avoir pour leur tournée asiatique qui commencera ce week-end. Visiblement, les chances sont très minces, mais Gyökeres ira au bout de ses idées. Le Suédois est prêt à tout, et il a déjà évoqué avec son agent l’idée de rejoindre le club londonien en prêt dans les derniers jours du mercato, si l’opération n’était pas bouclée avant.