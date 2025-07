Le Sporting Portugal va lourdement sanctionner Viktor Gyokeres !

Engagé dans un bras de fer sans relâche avec le Sporting, Viktor Gyökeres est prêt à tout pour quitter son club. Dernièrement, on apprenait que le buteur suédois souhaitait absolument rejoindre Arsenal et a d’ores et déjà informé sa direction qu’il ne souhaitait plus jouer pour les Lisboètes. Seul problème, les Leões ne semblent pas enclins à le lâcher au prix proposé par Arsenal (65 M€ + 10 de bonus).

«C’est l’un des plus grands Championnats d’Europe. J’y ai passé plusieurs années sans avoir pu jouer le moindre match. Alors, bien sûr, c’est une chose que j’aimerais faire. Ce serait une belle revanche», avait-il déclaré à propos de son avenir, lui qui a déjà évolué en Angleterre, sans jamais jouer dans l’élite. Et pour réaliser son rêve, Viktor Gyökeres a manqué la convocation de son club et n’a donc pas voyagé avec la délégation du Sporting Portugal pour le stage de pré-saison qui aura lieu à Lagos, en Algarve.

Viktor Gyokeres met la pression sur le Sporting

D’après les dernières informations de Record, l’international suédois de 27 ans a reçu l’ordre de rejoindre le groupe d’entraînement, mais a refusé de s’y rendre. Il risque maintenant des sanctions disciplinaires de la part du club pour non-respect du règlement intérieur. Le Sporting pourrait infliger une lourde amende au joueur et des sanctions plus sévères comme une retenue sur salaire, si Gyökeres persistait. Le club n’ira évidemment pas jusqu’à le licencier sans indemnité (ce qu’il aurait toutefois le droit de faire), puisqu’il s’assiérait sur plus de 70 millions d’euros.

Aujourd’hui, cinq millions d’euros séparent les demandes du Sporting et l’offre d’Arsenal. Ce week-end s’annonce déterminant et les pensionnaires de l’Estádio José Alvalade ne comptent pas laisser les actions du joueur impuni. Viktor Gyökeres a préféré retourner dans son pays natal, à Stockholm, afin de faire pression sur son équipe pour qu’elle accepte la proposition des Gunners. Le club n’a pas encore réagi à cette nouvelle confirmée par plusieurs médias portugais, mais il est difficile de voir le buteur rester au Portugal après cet événement…