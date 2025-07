Viktor Gyökeres part au clash total avec le Sporting !

C’est ce qu’on appelle forcer son départ. Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur d’Arsenal, Viktor Gyökeres (27 ans) se rapproche plus que jamais de l’Emirates Stadium. Dernièrement, The Athletic affirmait ainsi qu’un accord était très proche entre le Sporting et Arsenal pour le transfert de la star de 27 ans.

Souhaitant se rendre absolument à Arsenal, Gyökeres, qui a même quitté sa petite amie, ne devrait pas rencontrer de problèmes au moment de parapher le contrat de cinq ans qui lui a été proposé par les Gunners. En attendant, le Suédois a fait un choix fort. Selon les dernières informations de The Athletic, Gyökeres n’a pas l’intention de se présenter en pré-saison au Sporting Lisbonne.

Gyökeres ne veut plus entendre parler du Sporting !

S’il devait rejoindre l’équipe portugaise ce samedi, le buteur a informé son président qu’il ne jouerait plus pour le club. «Viktor Gyökeres se sent trahi par son président, Frederico Varandas qui a renié un pacte prévoyant de le laisser partir pour 60M€ + 10M€. Un montant qu’Arsenal a déjà dépassé mais aucun accord n’est toujours en place pour autant», précise le média britannique.

Un message clair confirmant le niveau de tension régnant actuellement entre la formation lisboète et l’international suédois (26 sélections, 15 buts). Au sortir d’une nouvelle saison exceptionnelle (54 buts et 13 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues), Viktor Gyökeres parviendra-t-il à faire céder sa direction actuelle ? Le natif de Stockholm fait, quoi qu’il en soit, tout son possible pour rejoindre Londres…