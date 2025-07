Nantes : c’est bouclé pour Youssef El-Arabi

Cette semaine, nous vous avons révélé que le FC Nantes et Youssef El-Arabi allaient, sauf surprise, s’unir cet été 2025. En quête d’un attaquant d’expérience, les Canaris ont foncé sur le Marocain, qui évoluait à l’Apoel Nicosie la saison dernière. Passé par Caen il y a une dizaine d’années, le joueur aux 610 matches et plus de 300 buts en pros possède une sacrée expérience.

Ce vendredi, Youssef El-Arabi a finalisé sa visite médicale à Nantes comme expliqué par nos soins dans la matinée. Cet après-midi, le footballeur de 38 ans vient à l’instant de parapher un bail de deux ans en faveur des pensionnaires de La Beaujoire. Une belle prise de la part de Nantes, qui récupère un buteur talentueux et qui devrait rendre service.