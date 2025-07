Nantes : visite médicale pour Youssef El-Arabi

Le FC Nantes fait le pari de l’expérience. En effet, les Canaris vont miser sur Youssef El-Arabi comme révélé sur notre site cette semaine. Le Marocain de 38 ans évoluait à l’Apoel Nicosie la saison dernière (14 buts et 7 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues).

Ce vendredi matin, l’ancien joueur de Caen finalise sa visite médicale. Après les examens médicaux, il va parapher un contrat de deux ans dans la journée. Son retour en France, plus de dix ans après son départ, est de plus en plus proche.