Benjamin Lecomte en route pour Fulham

Disposant de l’un des plus gros salaires de l’effectif, Benjamin Lecomte ne va pas faire de vieux os à Montpellier, fraîchement relégué en Ligue 2. Le très expérimenté gardien de but de 34 ans, qui totalise 329 matches de Ligue 1 au compteur, est en partance.

Selon nos informations, l’ancien gardien de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en juin 2027, va de nouveau rejoindre l’étranger pour devenir doublure du côté de la Premier League et plus précisément de Fulham qui va débourser quelques centaines de milliers d’euros pour le recruter. En parallèle, le MHSC travaille déjà sur son successeur et discute avec le portier canadien de Montreal Jonathan Sirois comme révélé ces derniers jours.