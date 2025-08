Montpellier : Jordan Ferri est proche d’un accord avec la Sampdoria

La Sampdoria, qui a ouvert son mercato en officialisant l’arrivée du jeune attaquant Marvin Çuni, cible désormais Jordan Ferri, milieu expérimenté de Montpellier. Selon nos informations, le club italien a engagé des discussions avec le MHSC pour tenter de s’attacher les services de l’ancien Lyonnais et renforcer ainsi son entrejeu.

Âgé de 33 ans et formé à Lyon, Ferri totalise plus de 350 matchs en Ligue 1 ainsi que plusieurs apparitions européennes. Relégué en Ligue 2, le MHSC pourrait le laisser partir après une saison à 27 rencontres et 2 passes décisives. D’après nos indiscrétions, un accord est très proche entre toutes les parties.