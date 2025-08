Le Mans FC accueille de nouveaux investisseurs, dont Novak Djokovic et Felipe Massa

Le Mans FC va mettre les pieds dans une nouvelle ère. Club établi en Ligue 1 et en Ligue 2 il y a encore une quinzaine d’années, le club sarthois avait été rétrogradé en 2013 en repartant de DH. 12 années sont passées, le temps de se reconstruire et de pérenniser le club sous le mandat du président Thierry Gomez. Depuis plusieurs mois, l’ancien boss de Troyes avait réaffirmé à de nombreuses reprises son souhait de voir de nouveaux partenaires financiers débarquer, alors que le club évoluera en L2 cette saison.

Il peut déjà se féliciter d’avoir renoué un partenariat historique avec le groupe sarthois LDC, détenteur des marques Le Gaulois et Loué, mais pas seulement. Ce vendredi, l’homme d’affaires de 62 ans a annoncé l’arrivée d’un nouvel investisseur au capital du club, qui débarquera en qualité d’actionnaire minoritaire. Il s’agit du fonds d’investissement brésilien Outfield, présidé par Pedro Oliveira, qui oeuvre notamment dans la gestion du club de Coritiba, leader de seconde division brésilienne. Il sera accompagné par «un consortium d’experts internationaux », dont fait partie Georgios Frangulis, fondateur et PDG d’Oakberry et compagon de la tenniswomen Aryna Sabalenka.

Des stars du sport mondial dans le projet

Mais ce qui a surtout retenu l’attention des supporters locaux, c’est la participation dans ce projet de l’ancien numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, en plus des anciens pilotes automobiles Felipe Massa et Kevin Magnussen. «Le groupe brésilien OutField, accompagné de Georgios Frangulis et de sportifs de haut niveau, entre au capital du Mans FC. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’histoire du club sarthois, en cohérence avec la vision ambitieuse portée par Thierry Gomez : continuer de faire grandir Le Mans FC de manière durable dans le football français et en faire la fierté des Mancelles et des Manceaux, en s’appuyant sur l’héritage unique de la ville dans le sport. La particularité de ce fonds réside aussi dans son apport en sportifs de haut niveau. Ainsi, Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen feront partie de l’aventure. », indique le communiqué du club.

Pour Thierry Gomez, ce partenariat a tout de suite fait sens dans son esprit : «Le Mans est une capitale du sport, notamment pour ses 24h du Mans. Et le club a aussi une histoire riche avec le Brésil et les joueurs brésiliens.». Mais il insiste : il ne sera pas question de balayer le passé et l’ADN du club, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a souhaité garder la main (il reste majoritaire). Le président sarthois a par ailleurs précisé qu’il ne fallait pas s’attendre à voir Le Mans monter en Ligue 1 dès cette saison : «ne vous imaginez pas en L1 la saison prochaine, il faut construire doucement.» Il ne faudra pas non plus s’attendre à voir débarquer une vague de joueurs brésiliens dès cette saison. Mais cela n’empêchera pas Le Mans de nourrir de grandes ambitions.