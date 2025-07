Montpellier : arrivée imminente de Jonathan Sirois

Cet été, la quête d’un gardien était une priorité pour le MHSC. Malgré la descente en Ligue 2, les Montpelliérains aspirent à remonter dans l’élite le plus rapidement possible et le dossier du gardien se doit d’être une réussite pour y parvenir. Ainsi, les dirigeants héraultais ont coché le nom de Jonathan Sirois.

Le gardien québécois joue depuis 2015 au CF Montréal et possède une solide expérience puisqu’il a disputé 97 rencontres avec le club canadien pour 25 clean sheets. Ces derniers jours, le dirigeant montpelliérain Bruno Carotti a été aperçu à New York pour observer de plus près les prouesses du natif de LaSalle. Une prestation convaincante qui a poussé le MHSC a proposé un prêt avec obligation d’achat pour le gardien de 24 ans. Selon nos informations, une arrivée de Sirois est imminente à Montpellier. Celle-ci devrait précipiter le départ de Benjamin Lecomte, le gardien titulaire de la saison dernière qui est en partance.