Newcastle : Eddie Howe dézingue le comportement d’Alexander Isak

Alexander Isak a reçu un avertissement clair et public d’Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle United, après son absence remarquée du stage de pré-saison du club en Asie. Officiellement forfait pour une blessure à la cuisse, qui n’a finalement révélé aucune lésion, l’attaquant suédois s’est rendu en Espagne pour s’entraîner dans les installations de la Real Sociedad, sans en informer son club. Un comportement jugé inacceptable par Howe, qui a déclaré depuis Séoul : « aucun joueur ne peut s’attendre à mal se comporter et s’entraîner normalement avec le groupe. Il doit gagner le droit de revenir. » Le technicien n’a pas encore parlé à Isak depuis son retour à Tyneside, et une mise au point semble inévitable avant toute réintégration.

En toile de fond, Isak pousse pour rejoindre Liverpool, avec qui il souhaite franchir un cap dans sa carrière. Les Reds a proposé une offre de 138 millions d’euros, refusée par Newcastle, qui n’envisage un départ qu’à hauteur de plus de 160 millions de livres et à condition d’avoir sécurisé son remplaçant. Les Magpies attendent notamment une réponse de Benjamin Sesko (RB Leipzig), et suivent aussi Yoane Wissa (Brentford) selon Thee. En attendant, Howe reste ferme : à Newcastle, « le collectif passe avant les individualités ».