L’AC Milan fait de Darwin Núñez sa priorité !

L’AC Milan n’a toujours pas trouvé son nouveau numéro 9. Après le retour de prêt de Felix à Chelsea (transféré à Al-Nassr), le départ de Tammy Abraham à Besiktas et le départ à venir de Morata vers Como, les Rossoneri ont trouvé leur attaquant idéal : Darwin Núñez de Liverpool. En effet, l’attaquant uruguayen de 26 ans serait la priorité des Milanais selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Malgré les multiples tentatives pour s’arracher Dušan Vlahović, ou encore l’idée Arnaud Kalimuendo, c’est bel et bien Darwin Núñez qui serait le premier choix pour le poste d’attaquant de pointe.

La suite après cette publicité

Une piste qui devrait être prise au sérieux par le joueur et par Liverpool, tant le natif d’Artigas est sur le départ. Il n’entre plus dans les plans d’Arne Slot. Par ailleurs, les Reds ont acheté Hugo Ekitike pour plus de 90 millions d’euros, et sont en discussion pour Isak (Newcastle), qui sont tous les deux des numéros 9 de métier. L’ancien joueur de Benfica a déçu cette saison en Angleterre : il n’a inscrit que 7 petits buts toutes compétitions confondues en 47 matchs. Le message semble clair pour l’Uruguayen, qui pourrait donc rebondir en Italie.