Grosse inquiétude pour James Maddison qui sort sur civière à 10 jours d’affronter le PSG

Aujourd’hui, Tottenham défiait Newcastle en pleine préparation. Les Spurs ont été accrochés (1-1) dans un match où Harvey Barnes a répondu à Brennan Johnson. Une rencontre marquée par la sortie rapide de James Maddison. Remplaçant au coup d’envoi, il a pris la suite d’Archie Gray à la 75e minute.

Cependant, il est ressorti dix minutes plus tard au profit de Yang Min-hyeok. Retombé au sol et sorti sur civière, il est sorti touché au genou et son coach Thomas Frank a confirmé que son poulain avait contracté une grosse blessure. Une mauvaise nouvelle pour Tottenham qui affrontera le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l’UEFA le mercredi 13 août dans dix jours.