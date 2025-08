L’OM vise Edon Zhegrova !

Ce n’est un secret pour personne : le LOSC s’apprête à perdre lors de ce mercato estival un certain Edon Zhegrova. L’ailier kosovar ne semble plus vouloir rester au club et a donc plusieurs prétendants à ses trousses. Auteur de 26 buts et 18 passes décisives sous le maillot lillois depuis son arrivée au club en 2022, Zhegrova a été annoncé un peu partout en Europe. «Pour la saison prochaine, dans son cas personnel c’est à lui et à la direction de voir ce qu’il se passera mais vu sa situation contractuelle, il y aura certainement un bon de sortie qui sera désigné», avait d’ailleurs confirmé Bruno Genesio en fin de saison dernière.

La suite après cette publicité

Un départ à prévoir confirmé par le président des Dogues, Olivier Létang. «Edon a exprimé son souhait de partir. Il ne me paraît pas opportun de le garder à un an de la fin de son contrat dans le cadre économique actuel du football français. C’est une anticipation. Avec l’arrivée de Marius (Broholm), et si Edon devait rester, on aurait quatre joueurs sur les côtés. Si Edon s’en va, il faudra trouver un quatrième joueur. On a des contacts. Les grandes équipes européennes ont au moins quatre joueurs de côté pour faire la différence», ajoutait dans cette optique le dirigeant lillois.

La suite après cette publicité

L’OM est intéressé

Selon nos dernières informations, les intérêts autour du natif d’Herford semblent d’ailleurs se préciser. Ainsi, nous pouvons vous révéler en exclusivité que l’Olympique de Marseille est intéressé par le gaucher d’1m80 et souhaite le recruter. Auteur d’un mercato estival jusqu’alors très ambitieux, le club olympien ne compte pas s’arrêter là et vise donc l’ancien joueur de Bâle. Une arrivée qui apporterait ainsi une concurrence dans le couloir droit de l’attaque phocéenne, actuellement occupé par Mason Greenwood.

Toujours d’après nos indiscrétions, le joueur est lui emballé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne. A noter toutefois que l’OM, 2e du dernier exercice de L1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions n’est pas seul sur le coup. En effet, l’attaquant de 26 ans discute également avec le club saoudien d’Al-Nassr. Après avoir recruté Joao Felix, le club de Cristiano Ronaldo cherche un nouveau renfort offensif et apprécie l’attaquant du LOSC.