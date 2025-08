Le Stade Rennais se fait prêter Przemyslaw Frankowski

Il est déjà de retour en France et en Ligue 1. Après six mois du côté de Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ne reviendra pas à Lens, qui le courtisait d’ailleurs, tout comme le Paris FC, il file du côté de Rennes. Sous l’impulsion d’Arnaud Pouille, le club breton vient de confirmer la nouvelle sur ses réseaux sociaux. «Je suis ravi de voir Przemyslaw rejoindre le projet rennais.C’est un profil que la direction sportive et la cellule de recrutement du club appréciaient depuis un certain moment déjà. Et son arrivée a été priorisée par le coach et son staff», commente Arnaud Pouille, Président Exécutif – Directeur Général du Stade Rennais dans un communiqué.

Comme indiqué par le club, il s’agit d’un prêt avec option d’achat estimée entre 5,5 et 6 M€ selon les dernières informations. L’international polonais (50 sélections, 3 buts) met donc déjà fin à son aventure stambouliote après seulement 15 matchs disputés pour une passe décisive. Il aura eu le temps de réaliser le doublé en remportant la Süper Lig et la Coupe de Turquie. Galatasaray avait arraché le piston droit à Lens cet hiver par un prêt avec obligation d’achat de 10 M€.

Le mercato made in Ligue 1 de Rennes

Il faut croire qu’il avait des envies d’ailleurs, et surtout d’un retour en Ligue 1. Avec 141 matchs sous les couleurs lensoises (20 buts et 14 passes décisives), Frankowski s’est affirmé comme l’un des meilleurs à son poste pendant trois ans et demi en France. Son pied droit a réussi quelques miracles à Bollaert, sous un public conquis. Son départ de l’Artois n’avait d’ailleurs pas été très bien vécu par les supporters et même par le staff de l’époque incarné par Will Still.

En Bretagne, le natif de Gdańsk devra succéder à Lorenz Assignon dans le couloir droit d’une défense à quatre souhaitée par Habib Beye, là où il a très souvent évolué un cran plus haut dans une disposition à cinq. Résolument offensif, le Polonais devra faire preuve de davantage de rigueur défensive dans une équipe qui a besoin de se rassurer après des derniers mois compliqués. Revenu à des valeurs plus habituelles, le Stade Rennais poursuit son mercato très estampillé Ligue 1 après les transferts de Rongier et Merlin.