Lens : les révélations de Will Still sur le départ inattendu de Przemyslaw Frankowski

Le RC Lens n’avait pas caché son besoin d’utiliser le mercato hivernal pour renflouer ses caisses. Englué dans une situation financière compliquée depuis le départ d’Arnaud Pouille, le club nordiste avait besoin de vendre pour rééquilibrer ses comptes, quitte à priver Will Still de quelques-uns de ses meilleurs éléments. Les ventes d’Abdukodir Khusanov à Manchester City et de Kevin Danso à Tottenham en sont le meilleur exemple. Cependant, un troisième départ a changé la donne.

Après plus de trois ans passés dans l’Artois, le milieu polonais Przemyslaw Frankowski a forcé son départ à Galatasaray. Une opération qui a provoqué quelques remous chez les fans des Sang et Or puisque Frankowski est parti alors que le mercato était terminé en France. Prêté avec option d’achat à Galatasaray, l’ancien pensionnaire du Chicago Fire devrait rapporter 8 M€ aux dirigeants lensois. Présent face aux médias ce vendredi midi, Will Still a logiquement été interrogé sur cette affaire. Et le Belge a montré une certaine forme de fatalisme, même s’il a avoué qu’il s’attendait à un mercato agité vu la situation de son club.

« Je m’y attendais aussi »

« J’ai communiqué après le match à Nice que Franky n’allait pas partir parce que c’était la position du club à l’instant T. Après, il y a eu une offre financière qui correspondait à ce qui était attendu et Franky avait envie de partir. C’est toujours embêtant de perdre de bons joueurs et tout coach ne vous dira jamais que c’est la situation idéale. Je m’y attendais aussi, mais je n’ai plus envie de parler des joueurs qui sont partis, j’ai envie de me concentrer sur les joueurs qui sont dans le vestiaire et sur les douze matches qui restent. Tout ce qui est dehors de ça, je ne contrôle pas, et je n’ai pas envie de le contrôler », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Le mercato hivernal qui vient de se finir, on dit souvent que c’est un mercato d’ajustement. Mais là, on a connu un mercato d’été. On a perdu beaucoup de joueurs. Il y a une nouvelle page, un nouveau chapitre à écrire, il y a un nouvel équilibre à trouver. La donne a changé, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais me concentrer sur la suite, il y a des matches à gagner, des points à prendre. Il y a une dynamique à créer, il faut qu’on s’unisse tous ensemble, avec les supporters. Jouer à domicile avec un 12e homme comme ça, ça fait une différence folle. On va se battre, on ne va pas pouvoir faire les choses exactement de la même manière. Mais on va représenter l’identité du club. » Le message est passé.