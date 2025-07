Lens recrute Matthieu Udol

Matthieu Udol va enfin obtenir gain de cause. Désireux de quitter le FC Metz suite à l’intérêt du RC Lens, le latéral a vu les deux formations se mettre enfin d’accord. Et c’est désormais chose faite : Udol rejoint les Sang et Or.

« Un roc à toute épreuve ! Défenseur complet et polyvalent, Matthieu Udol vient renforcer l’arrière-garde sang et or en provenance du FC Metz. Doté d’un gros volume de jeu et d’une force mentale qui n’est plus à démontrer, le joueur de 29 ans lie son avenir au Racing jusqu’en 2028 », peut-on lire sur le communiqué. Pour rappel, le montant du transfert est de 3,5 M€ plus les bonus.