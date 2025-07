Mbala N’Zola : « ce n’est comme ça que je souhaitais que mon aventure se termine à Lens»

Foot Mercato : quel est votre sentiment après cette saison passée à Lens ?

Mbala N’Zola : ma saison à Lens avait bien commencé même si forcément, ce n’est pas comme ça que je souhaitais que mon aventure se termine avec ce club. Mais je pense que cette expérience dans un grand club français très populaire m’a beaucoup appris, notamment au niveau de la discipline, de l’humilité et la gestion de l’égo. J’ai essayé tout au long de mon aventure dans le Nord de faire encore plus attention aux détails, à la ponctualité et la discipline sur et en dehors des terrains. Après comme je dis souvent, il n’y a pas d’âge pour apprendre, donc je pense que j’ai beaucoup appris par rapport à tous ces points et j’ai mis des choses en place pour être irréprochable sur ces points à l’avenir.

«Je n’en veux à personne et j’assume ma part de responsabilités»

FM : est-ce que vous pensez que c’est aussi pour ça que ça ne s’est pas forcément bien fini et que cela a terni votre image auprès des supporters ?

MN : je pense qu’après ma suspension, il y a plusieurs histoires, pas toujours avérées, qui sont sorties dans les médias. Après, je ne connais pas les raisons de pourquoi je ne jouais plus exactement avec le RC Lens parce qu’on m’a parlé de problème de comportement, mais sans trop m’apporter plus de précisions. Donc, je pense que mon manque de temps de jeu et mon écart du groupe m’étaient parfois imputables, mais je pense aussi que des données que je ne maîtrisais pas ne m’ont pas aussi pas aidé dans ma réintégration progressive du groupe. Mais je n’en veux à personne et j’assume ma part de responsabilités. Le plus important est désormais de se concentrer sur le présent et d’être irréprochable.

FM : qu’est-ce que vous allez garder de cette expérience dans le Nord ? Entre les supporters, la grosse ambiance de Bollaert, est-ce que vous attendiez à ce type de saison, quand vous avez décidé de rejoindre le RC Lens ?

MN : dès les premiers instants, j’ai vraiment beaucoup aimé le club, les supporters, le stade. Rapidement, je me suis imaginé rester à Lens sur la durée. Mais finir comme ça, franchement, je m’y attendais pas. Comme je l’ai dit, j’étais vraiment bien dans le club, je m’entendais bien avec tout le monde, je m’entendais bien avec les joueurs, j’étais vraiment moi-même. Après comme je l’ai dit, j’ai appris beaucoup de choses. Mais oui, il y a un peu de regrets d’avoir fini comme ça, parce que moi tout ce que je voulais, c’était faire une bonne saison avec Lens, les aider à atteindre l’Europe, et juste kiffer. Parce que franchement, j’ai vraiment aimé ces quelques mois là-bas.

FM : vous en avez terminé avec votre aventure à Lens. Aujourd’hui quel est votre état d’esprit ? qu’est-ce que vous attendez là maintenant ?

MN : je n’ai pas un esprit revanchard. Mais durant la saison qui arrive, je veux juste montrer aux gens que l’image que les gens ont de moi, ce n’est pas la réalité. Au fond quand tu me connais vraiment, tu vois que tout ce qui se dit en fait, ce n’est pas moi, ce n’est pas la même personne. Aujourd’hui, je passe pour un mauvais gars alors que c’est tout le contraire. Forcément ça me touche un peu, parce que ce n’est pas moi. Là, j’ai juste envie de montrer aux gens que ce que vous lisez ce n’est pas la réalité. Là, je m’entraîne dur avec un préparateur physique depuis plusieurs semaines, je suis prêt mentalement. J’ai juste envie d’être dans un bon projet. J’ai juste envie de kiffer, jouer au foot, faire une grosse saison, donner du plaisir aux fans et aux gens qui me feront confiance et faire ce que j’aime faire le plus au monde.

«S’il y a un club en Ligue 1 me veut et que le projet est intéressant, je ne dirais pas non»

FM : justement, c’est quoi le projet, parce que vous appartenez toujours à la Fiorentina, est-ce qu’il y a une possibilité que vous restez en Italie, ou est-ce que vous voulez partir et trouver un nouvel environnement ?

MN : il y a des possibilités de rester en Italie, après là, je suis dans une phase où je suis en train d’étudier toutes les possibilités et je cherche le meilleur projet pour moi. Ma priorité, c’est de rester en Europe, dans les cinq meilleurs championnats, on va dire et de jouer. Je sais que j’ai encore des années devant moi, et je sais de quoi je suis capable, et je sais que je peux faire beaucoup mieux.

FM : vous avez découvert la Ligue 1, est-ce que rester en Ligue 1 vous y pensez ?

MN : après avoir goûté à la Ligue 1, franchement oui, c’est un championnat qui m’intéresse. S’il y a un club en Ligue 1 qui me veut et que le projet est intéressant, franchement, je ne dirais pas non. Après, j’ai également en tête l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie. Il y a également pas mal d’intérêts de la part des pays du Golfe et de la MLS mais pour le moment la priorité reste l’Europe.

FM : aujourd’hui, il y a un peu de contact, est-ce qu’il y a déjà des clubs qui sont venus aux nouvelles ?

MN : oui, un club du Golfe a formulé une offre concrète. Après, je suis en discussion avec plusieurs clubs italiens de Serie A dont un bon club avec qui les discussions sont bien avancées. Je reste patient et étudierai toutes les opportunités pour faire le bon choix. Je sais aussi que des clubs espagnols sont venus tout récemment aux renseignements pour moi, car mon profil plaît beaucoup. Je pense pouvoir apporter mes qualités à pas mal d’équipes donc je continue de travailler dur en attendant que la bonne opportunité arrive.