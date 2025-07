Euro (f) : l’Espagne vient à bout de l’Allemagne et file en finale

Après la folle demi-finale de la veille, qui a vu l’Angleterre s’imposer au bout du suspense face à l’Italie, c’était au tour de l’Espagne, autre favori à la victoire finale, de valider son billet pour la dernière marche face à une Allemagne a priori fatiguée après sa qualification face à la France aux tirs au but et en infériorité numérique. Pourtant, ce sont bien les Allemandes qui se montraient dangereuses les premières, en profitant des espaces en contre-attaque. L’Espagne, de son côté, mettait en place son jeu de possession, mais peinait à se mettre en position de frappe, avant un dernier quart d’heure de première période plein de peps, qui a mis à contribution Berger, la portière allemande.

La deuxième période était plus enlevée, l’Espagne tentant de plier l’affaire avant la fin du temps réglementaire. Mais malgré les nombreuses tentatives, elle butait encore et toujours sur Berger. Et c’est même l’Allemagne qui était proche du hold-up dans la dernière minute du temps additionnel, mais c’est Coll, la gardienne espagnole, qui réalisait un double exploit. Il fallait donc attendre les prolongations, encore une fois pour des Allemandes au bout de leurs forces. Et elles craquaient finalement à la 113e minute. Bonmati bénéficiait d’un ballon sur le côté droit de la surface et tirait fort, en angle fermé. Berger s’inclinait enfin (0-1). Un but tardif qui envoie l’Espagne en finale, face à l’Angleterre.