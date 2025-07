David Ducourtioux rejoint le RC Lens

Le RC Lens continue sa mutation en interne. Après avoir changé son directoire et son staff technique, le club artésien vient d’officialiser l’arrivée de David Ducourtioux en qualité de Directeur du centre de formation. Ancien joueur professionnel (530 matches au compteur) du côté de Sedan, Reims et Valenciennes Ducourtioux a été adjoint de Thierry Laurey au RC Strasbourg Alsace (2019/2020), a dirigé l’équipe première du GFC Ajaccio entre 2020 et 2022 puis a coordonné ces trois dernières saisons la partie technique du centre de formation du LOSC Lille.

La suite après cette publicité

Une arrivée qui a réjoui Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens, sur le site officiel du club nordiste. «Avant toute chose, je tiens à remercier au nom de l’ensemble du club Éric Assadourian pour le travail qu’il a effectué pendant de nombreuses saisons. David Ducourtioux était notre premier choix pour ouvrir un nouveau cycle dans la formation du club. Son arrivée à La Gaillette Gervais Martel doit permettre d’insuffler une nouvelle dynamique au sein des équipes du centre. Après une phase d’observation naturelle, David aura pour mission de mettre en place son sens de la méthodologie, permettant à tout le monde de travailler autour d’un projet clair et structuré.»