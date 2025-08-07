Barça : Iñigo Martínez va partir pour… 0€

Sacré coup de théâtre à Barcelone. Íñigo Martínez va ainsi faire ses valises et rejoindre l’Arabie saoudite, où Al-Nassr l’attend les bras ouverts. Tous les médias catalans le confirment et le joueur n’a pas pris part à la séance d’entraînement de l’après-midi.

Et comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano, le joueur va partir gratuitement, alors qu’un transfert de 8 M€ avait dans un premier temps été évoqué. Il va résilier son contrat avec le Barça d’un accord commun, et le club catalan ne touchera donc aucune indemnité. En revanche, il économisera entre 12 et 14 M€ de salaires, ce qui aidera à enregistrer les joueurs manquants en Liga.