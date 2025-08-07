Íñigo Martínez va claquer la porte du Barça !

Renforcé par les arrivées de Marcus Rashford, Joan Garcia, et Roony Bardghji, le Barça avait jusqu’ici su conserver l’ossature qui avait fait son beau temps la saison dernière. Côté départs, le club catalan s’est uniquement séparé de seconds couteaux, ou d’éléments indésirables. Dans cette perspective, Pau Victor a rejoint Braga pour 12 millions d’euros, quand Alex Vale s’est engagé avec Côme pour 6 millions et qu’Ansu Fati a rallié Monaco en prêt.

Le Barça a également récupéré 5 millions d’euros sur la vente de Pablo Torre à Majorque, tandis que la résiliation de contrat de Clément Lenglet lui a permis d’économiser 20 millions d’euros, somme correspondante aux trois années de contrat restant au Français. Si des départs sont encore espérés par les supporters du Barça, comme celui d’Oriol Romeu, la nouvelle bombe lâchée par la presse espagnole ce jeudi soir ne devrait pas les combler de joie.

Inigo Martinez va rebondir à Al-Nassr

D’après Marca, Íñigo Martínez est en effet tout proche de quitter le club catalan. Arrivé l’été dernier après six années passées à Bilbao, le défenseur de 34 ans s’est affirmé comme l’un des véritables leaders d’Hansi Flick. L’Allemand en a fait un titulaire intouchable, et ces dernières semaines, l’idée d’en faire un capitaine avait germé dans l’esprit de l’Allemand, comme le relatait la presse catalane. Mais a priori, Martinez n’aura pas l’occasion d’enfiler le brassard cette saison.

Marca indique que des discussions ont actuellement lieu entre le joueur et le Barça, qui facilitera sa sortie. Selon El Chiringuito, le joueur va même rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr pour 8 millions d’euros. Avec ce départ, Hansi Flick devra désormais compter sur Eric Garcia, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Pau Cubarsi au poste de défenseur central. Un transfert qui devrait certainement être vécu comme un crève-cœur chez les supporters catalans, très attachés à l’international espagnol mais qui permettra aux finances culés d’économiser entre 12 et 14 M€ de salaires sur l’année.