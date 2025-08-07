Accord total entre Lille et le Betis pour Romain Perraud

C’est bouclé pour l’arrivée de Romain Perraud à Lille. En quête d’un latéral gauche après les départs successifs d’Ismaily, Gabriel Gudmundsson et Mitchel Bakker, le club nordiste va enfin enregistrer un renfort. Lors des derniers matchs de préparation, Bruno Genesio s’était surtout appuyé sur le prometteur Vincent Burlet, revenu de son prêt réussi au Mans, en National.

La suite après cette publicité

L’international espoir belge sera désormais mis en concurrence avec Romain Perraud, qui arrive donc en provenance du Betis comme nous vous le révélions. Un accord total a été conclu entre toutes les parties ces dernières heures. Avant de rallier l’Espagne il y a un an, le latéral gauche français de 27 ans s’était révélé au Paris FC, puis à Brest et Southampton, avant de connaître un prêt à Nice en 2023. Il ne sera d’ailleurs pas le seul arrière-gauche à quitter l’Andalousie cet été puisque Ricardo Rodriguez devrait également changer d’air. Le joueur de 32 ans est en discussions avec un club suisse.