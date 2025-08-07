Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Liga

Accord total entre Lille et le Betis pour Romain Perraud

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Romain Perraud @Maxppp

C’est bouclé pour l’arrivée de Romain Perraud à Lille. En quête d’un latéral gauche après les départs successifs d’Ismaily, Gabriel Gudmundsson et Mitchel Bakker, le club nordiste va enfin enregistrer un renfort. Lors des derniers matchs de préparation, Bruno Genesio s’était surtout appuyé sur le prometteur Vincent Burlet, revenu de son prêt réussi au Mans, en National.

La suite après cette publicité

L’international espoir belge sera désormais mis en concurrence avec Romain Perraud, qui arrive donc en provenance du Betis comme nous vous le révélions. Un accord total a été conclu entre toutes les parties ces dernières heures. Avant de rallier l’Espagne il y a un an, le latéral gauche français de 27 ans s’était révélé au Paris FC, puis à Brest et Southampton, avant de connaître un prêt à Nice en 2023. Il ne sera d’ailleurs pas le seul arrière-gauche à quitter l’Andalousie cet été puisque Ricardo Rodriguez devrait également changer d’air. Le joueur de 32 ans est en discussions avec un club suisse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
Betis
Lille
Roman Pierrard

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Betis Logo Real Bétis
Lille Logo Lille
Roman Pierrard Roman Pierrard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier