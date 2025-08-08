Accord PSG-Bournemouth pour Illia Zabarnyi

Mercredi, le Paris Saint-Germain a repris le chemin de l’entraînement. Luis Enrique et son staff n’ont pas beaucoup de temps pour préparer les joueurs qui vont jouer leur premier match officiel de l’exercice 2025-26 mercredi face à Tottenham en Supercoupe d’Europe. Opposés aux vainqueurs de la Ligue Europa, les champions d’Europe comptent bien entamer cette nouvelle saison avec un trophée. Pour ce choc, le coach parisien pourra compter sur Lucas Chevalier, passé de Lille à Paris pour 40 M€, plus 15 M€ de bonus.

Luis Enrique avait demandé à sa direction d’accélérer les négociations avec les Dogues pour compter au plus vite sur le Français. Il était aussi mécontent de ne pas avoir Illia Zabarnyi sous ses ordres dès la reprise de l’entraînement. Pourtant, cela fait des mois que le défenseur ukrainien est dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes. L’hiver dernier, les dirigeants parisiens, séduits par son profil, avaient entamé les premières discussions à son sujet. Mais ils n’avaient pas conclu l’affaire.

Les Parisiens et les Cherries sont enfin d’accord

Cet été, ils ont avancé plus sérieusement sur cette piste. Mais ils se sont heurtés aux exigences de Bournemouth, qui réclame 70 M€ pour son joueur. Une somme que d’autres clubs, notamment Tottenham, étaient prêts à payer cash. Sauf que Zabarnyi a été clair puisqu’il a refusé toutes les propositions dont il a fait l’objet, lui qui ne veut signer qu’à Paris. Une volonté et une fermeté qui ont plu aux têtes pensantes franciliennes, bluffées par lui. Le PSG a donc décidé d’accélérer sur ce dossier après avoir finalisé l’opération Chevalier.

Aujourd’hui, un accord a été trouvé entre Paris et Bournemouth selon les informations. On parle d’un transfert de 63 M€, plus des bonus. Tout cela peut faire grimper la note à 67 M€ selon notre confrère Fabrizio Romano. De son côté, l’Ukrainien s’est entendu avec les champions de France et d’Europe autour d’un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2030. Tous les voyants sont donc au vert et le PSG devrait compter très rapidement sur le roc de 22 ans. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, dont l’équipe prend de plus en plus forme. Mais c’est aussi une bonne chose pour les Cherries qui vont pouvoir avancer sur la signature de Bafodé Diakité. Selon nos informations, le joueur est déjà d’accord avec les Cherries, qui se rapprochent des 40 M€ voulus par le LOSC. Les Anglais espèrent boucler ce deal avant la fin de la semaine.