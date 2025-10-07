Crystal Palace s’active pour conserver Adam Wharton

Courtisé par plusieurs cadors européens, Adam Wharton attire de plus en plus l’attention, ce qui pousse Crystal Palace à réagir. Les Eagles souhaitent sécuriser l’avenir du milieu de terrain de 21 ans en lui proposant un nouveau contrat revalorisé, accompagné d’une potentielle clause libératoire — comme cela avait été fait pour Eberechi Eze, selon le Daily Mail. Heureux à Londres, Wharton n’a plus que deux ans de contrat avec Crystal Palace et les négociations devraient s’ouvrir prochainement.

Recruté pour près de 21 millions d’euros par Crystal Palace en 2024 en provenance de Blackburn, le milieu de terrain, désormais valorisé à 45 millions par Transfermarkt, est l’une des révélations de Premier League depuis son arrivée. Liverpool, le Real Madrid — qui le suit depuis un an — Chelsea, Manchester City, et même Tottenham, qui a tenté une approche en fin de saison dernière, surveillent de près sa situation. Après le départ d’Eze pour Arsenal cet été et le futur départ libre de Marc Guéhi l’été prochain, nul doute que les vainqueurs de la FA Cup et leur nouveau directeur sportif Matt Hobbs souhaitent conserver l’un de leurs meilleurs éléments, même si le jeune Néerlandais Kees Smit (19 ans) figure déjà parmi les options envisagées pour remplacer l’Anglais.