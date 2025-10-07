MU : Trabzonspor veut déja recruter définitivement André Onana

Prêté par Manchester United à Trabzonspor sans option d’achat, André Onana a rapidement séduit son nouveau club. En quatre matchs, le gardien camerounais a déjà signé deux clean sheets et impressionné l’entraîneur Fatih Tekke, non seulement par ses performances, mais aussi par son leadership et sa rapide adaptation. Bien que le prêt ne comporte pas de clause pour un transfert définitif, Trabzonspor aurait informé le camp d’Onana de son souhait d’ouvrir des discussions avec United pour le conserver à l’issue de la saison, selon le média britannique The Sun.

Le club turc, actuellement deuxième de Süper Lig, verse déjà à Onana un salaire supérieur aux 138 000 euros hebdomadaires qu’il percevait à Manchester, donc trouver un accord personnel avec le joueur ne devrait pas être difficile. Reste à savoir si les Red Devils accepteront de se séparer d’un joueur recruté pour plus de 52 millions d’euros à l’été 2023. En Turquie, Onana s’est entouré d’un cercle restreint pour se recentrer sur ses performances, et s’illustre même balle au pied, avec une passe décisive de 60 mètres contre Gaziantep il y a quelques semaines.