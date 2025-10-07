PSG, Équipe de France : Warren Zaïre-Emery vide totalement son sac

Warren Zaïre-Emery n’a que 19 ans. Mais le natif de Montreuil a déjà vécu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Une carrière qui a pris un sacré tournant en 2022, lorsqu’il a intégré petit à petit le groupe professionnel au Paris Saint-Germain. Un club qui voyait en lui une future grande star et une potentielle poule aux œufs d’or. Tout a été très vite pour WZE, qui a aussi fait ses premiers pas en équipe de France. Tout ça avant ses 18 ans. Mais cette belle histoire a connu quelques remous ces derniers mois. En club, le Français n’est plus un titulaire en force, puisque Lucho a trouvé la bonne formule depuis l’an dernier avec le trio Vitinha-João Neves-Fabian Ruiz.

Le Titi, lui, n’a pas vraiment répondu aux attentes quand son entraîneur a fait appel à lui (10 matches, 0 but ou assist cette saison). Tout cela a aussi eu des répercussions sur la sélection tricolore. Considéré comme un second couteau par DD et son staff, WZE, qui a été un habitué de l’équipe de France A ces derniers mois, n’a pas été convoqué pour ce rassemblement du mois d’octobre. Le milieu de terrain, très décevant en club, a été appelé avec l’équipe de France Espoirs. Les Bleuets vont affronter les Iles Féroé vendredi 10 octobre avant de recevoir l’Estonie le 13 octobre. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires à l’Euro U21. Questionné au sujet du déclassement du joueur, Didier Deschamps a été très clair hier face à la presse.

Un déclassement au PSG comme chez les Bleus

« Je n’ai pas échangé avec Warren. Avec Gérald (Baticle, ndlr), on discute énormément. C’est une passerelle importante. Le cas de Warren est un peu particulier puisqu’il a certaines présences avec nous. Je pense que Gérald a eu une discussion avec lui et ce n’est pas forcer un joueur, mais à partir du moment où Warren est ouvert et c’est que chose qui lui fait plaisir, Gérald l’a convoqué dans sa liste.» Ce mardi, le principal intéressé était face à la presse pour évoquer sa situation particulière. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Mon retour avec les Espoirs, je le vis bien. L’objectif n’est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du Monde cet été. C’est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, c’est clairement un objectif.»

Puis, il a ajouté : «l’objectif, ce sera dès novembre de revenir en A. Pour revenir, il faudra être performant. C’est à moi de faire les choses.» Il devra effectivement montrer un bien meilleur visage et surtout retrouver son meilleur niveau. En attendant, il revient avec humilité avec les Bleuets. «Le coach (Gérald Baticle, ndlr) m’a appelé et m’a demandé ce que j’en pensais, si c’était difficile pour moi de revenir ou si ça me mettait un coup au moral. J’ai dit que non. Au contraire, ça va me permettre de retrouver des amis, prendre du plaisir et avoir du temps de jeu. J’ai dit qu’il n’y avait pas de souci. Quand on t’appelle, peu importe la catégorie, la sélection, ça ne se refuse pas. Je suis très fier d’être ici avec les Espoirs.»

WZE lâche toutes ses vérités

Ce sera l’occasion pour lui de montrer qu’il en a toujours sous le pied. D’autant qu’il a suscité pas mal d’inquiétudes ces derniers mois concernant son niveau. Questionné au sujet de son début de saison mitigé, il a répondu : «j’ai eu des bons matches et deux-trois un peu moins bien. Il faut continuer sur cette lancée, garder le positif et oublier ce qui est négatif ou apprendre de ces matches-là. Mon objectif est de tout améliorer, que ce soit la technique ou la tactique. Je parle beaucoup avec le coach (Luis Enrique, ndlr). Il essaye de me redonner cette confiance, de retrouver cette capacité que j’avais la saison dernière.» Le joueur de 19 ans, qui apprend encore malgré son vécu déjà important, a également évoqué son souci de confiance.

«Je me bride tout seul. Je sais que j’ai les capacités de jouer mais la confiance joue un petit peu. C’est à moi dans la tête de me libérer, de jouer comme je sais faire avec cette insouciance.» Nos confrères présents sur place lui ont demandé s’il avait une idée du moment où il a justement perdu confiance en lui. «Peut-être après la blessure (début 2025, ndlr), le coach a fait tourner l’équipe et je ne dirais pas que ça m’a touché, mais d’un coup je jouais moins.» Touché, mais pas coulé, Warren Zaïre-Emery compte bien repartir de l’avant et montrer à tout le monde qu’il a encore son mot à dire au PSG comme en équipe de France. En attendant, c’est avec les Espoirs qu’il va essayer de se relancer.