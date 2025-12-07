Arsenal : une légende du club en colère après la défaite face à Aston Villa

Arsenal a laissé filer des points précieux dans la course au titre en s’inclinant (2-1) sur la pelouse d’Aston Villa, avec un but encaissé à la 95e minute de Buendia. Une défaite qui a fait réagir l’ancienne star anglaise Ian Wright. Sur Premier League Productions, la légende des Gunners a pointé du doigt une mauvaise gestion des dernières minutes. Selon lui, les changements offensifs opérés par Unai Emery, notamment les entrées de Malen et Buendia, auraient dû alerter Arsenal : « cela aurait dû être le signal pour dire : fermons la boutique maintenant, ils y vont à fond », a-t-il estimé, avant d’affirmer sans détour que « la gestion du match n’était pas correcte ». Wright a rappelé qu’après la 85e minute, les Londoniens auraient dû se contenter du match nul : « Aston Villa aurait pu gagner avant. Prenons ce qu’on a et rentrons à Londres. »

Aux côtés de Wright, l’ancien manager d’Aston Villa Martin O’Neill a abondé dans son sens en évoquant des erreurs individuelles de jugement, citant spécifiquement la décision de Noni Madueke de frapper dans un angle fermé plutôt que de conserver le ballon dans le coin… « Certains joueurs doivent prendre leurs responsabilités », a-t-il déclaré, soulignant que ce type de gestion du temps n’est pas toujours imputable au coach. Wright a conclu en appuyant cette analyse : « à ce stade du match, avec deux attaquants en face et la pression qui monte, c’est naturel : je cours vers le coin. Un point pris à Villa aurait été précieux. Beaucoup d’équipes perdront ici, celui-là était bon à prendre. »