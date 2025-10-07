Le Real Madrid a déjà choisi un nouveau Galactique pour remplacer Vinicius Jr

Vinicius Junior par-ci, Vinicius Junior par-là. Depuis le début de la saison, le Brésilien fait sans cesse couler de l’encre dans les médias. Il est presque en train de voler la vedette au nouveau patron du Real Madrid Kylian Mbappé. Presque, car l’international auriverde ne fait pas forcément parler de lui pour les bonnes raisons. Outre son niveau de jeu, qui est nettement moins impressionnant que par le passé, c’est surtout sa relation avec Xabi Alonso, qui ne lui offre aucun traitement de faveur, qui est au centre des débats. Le technicien de 43 ans n’hésite pas à placer Vini Jr sur le banc et à le mettre en concurrence avec Rodrygo.

Vinicius Jr devra accepter l’offre madrilène ou s’en aller

Malgré tout, il s’en sort avec des statistiques honnêtes puisqu’il en est déjà à 5 buts et 4 assists en 10 apparitions toutes compétitions confondues, dont 8 en tant que titulaire. Outre son apport sur le terrain, qui peut être bien meilleur selon les médias madrilènes, son avenir est aussi au centre des discussions. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vini Jr a entamé il y a plusieurs mois des échanges avec sa direction afin de prolonger. Mais les hautes exigences financières du clan brésilien, qui veut s’aligner sur ce que touche Kylian Mbappé, ont refroidi la Casa Blanca.

Résultat : les discussions sont au point mort. Ce mardi, Sport explique que l’entourage du joueur de 25 ans, conscient de ne plus être en position de force et du fait que Madrid ne lui lâchera pas les 25 M€ nets par an durant 5 saisons qu’il réclame, a fait machine arrière. Le Real Madrid, qui a résisté aux demandes folles du Brésilien, n’exclut rien le concernant. Une prolongation est toujours possible mais aux conditions proposées par les Merengues. Sport parle de 22 M€ par année, avec les primes comprises. Ce sera ça ou rien. Car les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne s’inclineront pas.

Une priorité nommée Haaland

Ils ont déjà connu pareilles situations avec Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos par le passé. Et à chaque fois, les joueurs sont partis. Concernant Vinicius Jr, le Real Madrid le transférera si jamais aucun accord n’est trouvé dans les prochains mois. Le club ne prendra pas le risque qu’il s’en aille libre en 2027. Pour le remplacer, le Real Madrid, qui a toujours un temps d’avance, a déjà désigné sa priorité. Il s’agit, sans grande surprise, d’Erling Haaland. Le Norvégien est très apprécié par Florentino Pérez, qui aimerait avoir un nouveau Galactique dans ses rangs. Mais ce dossier ne sera pas évident. Déjà, parce que le Cyborg a prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en 2034 il y a quelques mois.

Mais comme toujours, Haaland dispose de clauses dégressives et avantageuses pouvant faciliter son départ dans le futur. Ensuite, il faut voir si le joueur est disposé à changer d’air, lui qui se plaît à City. Mais ce n’est pas un secret, le Real Madrid l’a toujours fait rêver. D’autant que son ami Jude Bellingham, qu’il a connu au BVB, y est aussi. Enfin, le clan Haaland, par le biais de son agent, Rafaela Pimienta, entretient de bonnes relations avec les Merengues. La représentante du Norvégien a toujours fait savoir aux dirigeants espagnols que la condition pour que son client signe chez eux est le départ de Mbappé ou Vinicius Jr. La potentielle perte de Vini Jr pourrait donc ouvrir la porte à Haaland, qui est aussi ciblé par le Barça. Le feuilleton ne fait que commencer.