Endrick a trois belles portes de sortie pour cet hiver

Mise à l’écart par Xabi Alonso, la pépite brésilienne songe à quitter le Real Madrid cet hiver en vue d’être présent au Mondial 2026. Trois clubs sont déjà prêts à l’accueillir cet hiver.

Par Samuel Zemour
2 min.
Endrick à l'entrainement du Real Madrid @Maxppp

Le Real Madrid avance dans le bon sens en ce début de saison, en partie grâce à l’excellente forme de Kylian Mbappé. Le numéro 10 des Merengues a éteint le débat à son sujet avec 14 buts inscrits (2 assists) en 10 rencontres depuis le début de la saison. Et certains en payent le prix fort au Real Madrid. C’est notamment le cas d’Endrick. Le Brésilien de 19 ans vit actuellement une période compliquée depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène l’été dernier, puisque son temps de jeu a drastiquement baissé.

C’est simple, le buteur brésilien n’a jamais joué sous les ordres du nouvel entraîneur merengue. La faute à un manque d’adaptation, puisqu’il n’a pas pu être présent à la Coupe du Monde des Clubs en raison d’une longue blessure aux ischios-jambiers. Endrick a d’ailleurs eu la possibilité de partir en prêt cet été pour gagner du temps de jeu, mais il voulait avant tout se remettre complètement de cette blessure qu’il avait subie au mois de mai dernier afin de s’imposer ensuite dans son club de cœur.

Endrick pourrait changer d’avis

«Il revient d’une longue blessure. Il s’entraîne bien depuis trois semaines, mais pour le faire entrer, je dois analyser le contexte des matchs. Il a le sens du but, il lui faut très peu pour armer sa frappe, qui est exceptionnelle», avait d’ailleurs analysé Xabi Alonso récemment, à son sujet. Mais à en croire les informations de Sport, sa situation pourrait bouger prochainement et évoluer loin de Madrid. En effet, le Real Madrid est ouvert à l’idée d’un prêt en janvier.

Et les prétendants ne manquent pas pour la pépite de 19 ans, puisque les clubs les mieux placés sont actuellement Valence et la Real Sociedad, en Espagne, ainsi que West Ham, en Premier League. Trois options sérieuses afin de gagner du temps de jeu et de revenir dans les plans de Carlo Ancelotti en vue du Mondial 2026, avec le Brésil. Un objectif qui pourrait pousser le joueur formé à Palmeiras au départ, lui qui part maintenant derrière tous les autres attaquants dans la hiérarchie madrilène.

