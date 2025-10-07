Barça : Joan Laporta envisage une stratégie machiavélique pour être réélu

Joan Laporta l’a déjà annoncé : il se présentera à sa propre succession lors des prochaines élections présidentielles du FC Barcelone. Le mandat du patron des Blaugranas arrive à échéance cette saison et les socios culés devront aller voter en 2026. Cependant, Sport relaie une infirmation selon laquelle Laporta envisagerait d’organiser ces élections en avril 2026.

Pourquoi ce mois ? Le média explique que ce serait une décision stratégique. En clair, le Barça serait potentiellement toujours en course pour différents trophées à ce moment-là et cela éviterait donc à Laporta la tenue d’élections en fin de saison avec des votes potentiellement influencés par d’éventuels mauvais résultats. Affaire à suivre.