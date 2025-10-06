L’UEFA autorise Villarreal-Barça à Miami et Côme-AC Milan à Perth

L’UEFA a annoncé ce lundi avoir approuvé, à titre exceptionnel, la délocalisation de deux rencontres de championnats nationaux européens. Le match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévu le 21 décembre, se tiendra à Miami, aux États-Unis, tandis que celui de Serie A entre l’AC Milan et Côme aura lieu le même jour à Perth, en Australie. Ces décisions font suite aux demandes respectives de la Liga espagnole et de la Ligue italienne, souhaitant promouvoir leur championnat à l’international. Néanmoins, l’organisation européenne a tenu à rappeler sa ferme opposition à la tenue de matchs de championnats nationaux en dehors de leur pays d’origine.

« L’UEFA a réitéré aujourd’hui sa nette opposition à ce que des matchs de championnats nationaux soient joués en dehors de leur pays d’origine. Après la réunion de son Comité exécutif à Tirana le mois dernier, l’UEFA a entrepris des consultations supplémentaires avec les parties prenantes pour évaluer l’ampleur des implications de cette question, suite aux demandes reçues des associations nationales de football espagnole et italienne. Cette consultation a confirmé le manque de soutien généralisé qui avait déjà été exprimé par les supporters, d’autres ligues, clubs, joueurs et institutions européennes concernant le concept de délocalisation des matchs de championnats nationaux à l’étranger. Cependant, étant donné que le cadre réglementaire pertinent de la FIFA – actuellement en cours de révision – n’est pas suffisamment clair et détaillé, le Comité exécutif de l’UEFA a pris à contrecœur la décision d’approuver, à titre exceptionnel, les deux demandes qui lui ont été soumises. L’UEFA contribuera activement aux travaux en cours menés par la FIFA pour garantir que les futures règles préservent l’intégrité des compétitions nationales et le lien étroit entre les clubs, leurs supporters et les communautés locales », a communiqué l’organisation présidée par Aleksander Čeferin.