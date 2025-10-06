Barça : Ronald Araujo a refusé quatre offres cet été

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2031, Ronald Araujo reste pleinement engagé dans le projet blaugrana. Selon le quotidien Sport, malgré l’intérêt de clubs comme la Juventus, Liverpool, Tottenham ou Chelsea cet été, après la baisse de sa clause libératoire à 60 millions d’euros, le défenseur uruguayen a clairement exprimé son souhait de rester et de s’imposer au Barça. Il veut tourner la page des récentes désillusions en Ligue des champions et prouver sa valeur sur le long terme.

Très concentré sur sa saison, Araujo a même vu d’un bon œil sa non-convocation en sélection pour les amicaux contre la République dominicaine et l’Ouzbékistan, préférant se focaliser sur ses performances en club. Leader sur et en dehors du terrain, il s’est montré très proche de Gavi lors de sa récente blessure, rapporte encore le média espagnol. Il sait que cette saison est déterminante, tant pour asseoir son statut au Barça que pour sécuriser une place avec l’Uruguay en vue du prochain Mondial. Il se réjouit également de la confiance que lui accorde Hansi Flick dans les rotations défensives. Araujo a disputé six matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un but inscrit.