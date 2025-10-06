Ligue 1
OM : la demi-volée d’Angel Gomes élue but du mois de septembre en Ligue 1
1 min.
@Maxppp
Un prix individuel qui fera plaisir à Angel Gomes, auteur de débuts mitigés sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. La réalisation du milieu anglais de 25 ans a été élue meilleur but du mois de septembre en Ligue 1. Face à Lorient, alors que le ballon venait vers lui en rebondissant, il l’a contrôlé en le levant, avant de décocher une demi-volée parfaite qui a lobé Yvon Mvogo.
La suite après cette publicité
Il s’agissait du deuxième but d’une victoire finale 4-0, face à des Lorientais réduits à dix dès la 10e minute de jeu. Le premier but d’Angel Gomes sous le maillot marseillais lui vaut déjà une récompense. Chapeau.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer