Menu Rechercher
Commenter 8
Officiel Ligue 1

OM : la demi-volée d’Angel Gomes élue but du mois de septembre en Ligue 1

Par André Martins
1 min.
Angel Gomes sous les couleurs de l'OM. @Maxppp

Un prix individuel qui fera plaisir à Angel Gomes, auteur de débuts mitigés sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. La réalisation du milieu anglais de 25 ans a été élue meilleur but du mois de septembre en Ligue 1. Face à Lorient, alors que le ballon venait vers lui en rebondissant, il l’a contrôlé en le levant, avant de décocher une demi-volée parfaite qui a lobé Yvon Mvogo.

La suite après cette publicité
Ligue 1 McDonald's
Le #ButduMois de septembre revient à ANGEL GOMES 🚀
Voir sur X

Il s’agissait du deuxième but d’une victoire finale 4-0, face à des Lorientais réduits à dix dès la 10e minute de jeu. Le premier but d’Angel Gomes sous le maillot marseillais lui vaut déjà une récompense. Chapeau.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Angel Gomes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Angel Gomes Angel Gomes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier