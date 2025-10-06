OM : la demi-volée d’Angel Gomes élue but du mois de septembre en Ligue 1

Un prix individuel qui fera plaisir à Angel Gomes, auteur de débuts mitigés sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. La réalisation du milieu anglais de 25 ans a été élue meilleur but du mois de septembre en Ligue 1. Face à Lorient, alors que le ballon venait vers lui en rebondissant, il l’a contrôlé en le levant, avant de décocher une demi-volée parfaite qui a lobé Yvon Mvogo.

Il s’agissait du deuxième but d’une victoire finale 4-0, face à des Lorientais réduits à dix dès la 10e minute de jeu. Le premier but d’Angel Gomes sous le maillot marseillais lui vaut déjà une récompense. Chapeau.