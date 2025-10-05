La belle statistique de Nayef Aguerd pour ses débuts à l’OM

L’Olympique de Marseille est en forme ces dernières semaines. En témoignent, par exemple, son dernier succès en Ligue 1 face à Metz (3-1), et surtout sa large victoire en Ligue des champions contre l’Ajax (4-0). Une dynamique qui s’explique en partie par l’acclimatation progressive des nouvelles recrues, arrivées pour certaines tardivement cet été.

L’une d’elles, Nayef Aguerd, a d’ailleurs largement contribué à rendre l’équipe marseillaise plus solide que jamais défensivement, et a battu un record vieux de dix ans. Le défenseur central de 29 ans est devenu le premier joueur à remporter ses cinq premiers matchs officiels avec l’OM depuis Baptiste Aloé en 2015. Ce dernier s’était arrêté à six, mais la série est toujours en cours pour l’international marocain, qui pourrait donc le dépasser s’il remporte les prochaines rencontres avec le club phocéen après la trêve internationale, contre Le Havre et le Sporting CP.